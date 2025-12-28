Mehr Reichweite um jeden Preis? Doreen Steinert: "Ich mag meinen nackten Körper gerne zeigen"

Berlin - Doreen Steinert (39), Ex-Freundin von Rapper Sido , will ihre Reichweite auf OnlyFans steigern, um ihre Musikprojekte zu finanzieren – offenbar mit guten Umsätzen.

Auf Instagram zeigt Doreen Steinert (39) bereits einen Vorgeschmack auf ihren expliziteren Content. © Bildmontage: Screenshot/instagram/reenofficialmusic

Im Podcast "Hip Hop lebt" von Journalistin Julia Gröschel erklärt Doreen Steinert, dass für sie immer klar gewesen sei, in die Öffentlichkeit zu gehören – nur wie, das habe sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert.

Nach mehreren Versuchen, in der Musikbranche an alte Erfolge anzuknüpfen, ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" und neuen Schauspielprojekten wie der ZDF-Serie "The Comeback" sucht sie nun auch über OnlyFans neue Sichtbarkeit.

Vor allem will Steinert die jüngere Generation erreichen. Ihr ist bewusst, dass viele sie noch aus der Zeit mit der Band Nu Pagadi kennen – doch das ist inzwischen fast 20 Jahre her.

OnlyFans könne dabei gut funktionieren, sagt sie. Eine Endstation sei die Plattform für sie aber nicht:

"Auch dort brauchst du Reichweite, um überhaupt Erfolg zu haben."