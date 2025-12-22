Sie hat es wirklich getan: Katja Krasavice hat sich ein Arschgeweih stechen lassen

Leipzig - Der Weihnachtsmann kam in diesem Jahr offenbar auch bei Katja Krasavice (29) etwas früher! Kurz vor Weihnachten erfüllte sich die Rapperin einen lang gehegten Wunsch, der unter die Haut ging: Sie ließ sich ein Arschgeweih tätowieren!

Vorher/Nachher-Aufnahme: Katja Krasavice (29) hat sich nicht nur ein Arschgeweih stechen lassen, auch ein Schriftzug ziert inzwischen ihren Rücken. © Montage: Screenshots/instagram.com/katjakrasavice

Doch damit nicht genug! Denn nicht nur ziert inzwischen ein Schmetterling den Bereich oberhalb von Katjas Kreuzbein. Auch einen Spruch entlang ihrer Wirbelsäule gönnte sich die "Multimillionär"-Sängerin!

Seit Montagmorgen postete die "Boss Bitch" fleißig Bilder und Videos auf Instagram und nahm ihre Fans mit auf die Reise zu ihrem neuen Tattoo. "Ich bin jetzt wieder beim Tätowierer. Und zwar hatte ich doch letztens gepostet, ich brauche eine Idee für ein Arschgeweih. Heute mach ich das!", verkündete Katja darin unter anderem. "Und ich mach natürlich auch meinen Rücken voll. Das wird 'ne richtig, richtig krasse Sache."

Um 16 Uhr postete die ehemalige DSDS-Jurorin dann das Ergebnis der Tattoo-Session in einem Instagram-Reel und seitdem flippen ihre Fans einmal mehr aus. "Das sieht so gut aus!", heißt es da in den Kommentaren. "Ich mache das auch", verkündet gleich eine Followerin.

Die Frage, die bisher noch nicht beantwortet werden konnte: Was steht da nun auf Katjas Rücken? Die Leipzigerin selbst hielt sich dazu bisher noch bedeckt. Bleibt zu hoffen, dass wir bald die Antwort erhalten.