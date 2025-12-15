Ist dieses schüchterne Mädchen die tote Tattoo-Frau?

Phuket (Thailand) - Influencerin Mary Magdalene (†33) schockte mit ihrem Aussehen. Am vergangenen Dienstag wurde die junge Frau tot auf einem Hotelparkplatz in Thailand gefunden. Kurz zuvor setzte die 33-Jährige noch einen unheimlichen letzten Post bei Instagram ab.

Influencerin Mary Magdalene (bürgerlich Denise Ivonne Jarvis Gongora) begann im Alter von 21 Jahren mit ihrer Verwandlung. © Screenshot/Instagram/1800leavemaryalone

Eine Bildunterschrift benötigte der Beitrag nicht. Er sprach für sich. Mary Magdalene (bürgerlich Denise Ivonne Jarvis Gongora) postete ein Meme, das die letzte Szene aus dem Film "The Truman Show" zeigt.

Darauf ist Hauptdarsteller Jim Carrey (63) zu sehen, wie er mit ausgebreiteten Armen aus einer Tür tritt, sich verbeugt und den Satz "Falls wir uns nicht wiedersehen - guten Tag, guten Abend und gute Nacht" sagt. Nur wenige Stunden danach war die Influencerin tot.

Wie Daily Mail berichtet, checkte Mary an jenem Dienstag in einem Hotel im Patong Tower, einem 31-stöckigen Wolkenkratzer, auf der Insel Phuket ein. Danach seien keine zehn Minuten vergangenen, und die 33-Jährige stürzte vom Balkon ihres Zimmers in die Tiefe.

"Auf dem Balkon fanden wir die Hausschuhe der Verstorbenen", sagte Chanarong Prakongkuea von der Polizei Patong. Hatte die Influencerin ihren Tod also frei gewählt? Ihre Follower vermuten es. Mary's letzter Instagram-Post sei ihre Art gewesen, "sich von allen zu verabschieden", lauteten zahlreiche Kommentare ihrer Fans.