Playboy wollte es wissen: Das ist den Deutschen wichtiger als Geld

München - Geld ist nicht alles. Das sagt ein bekanntes Sprichwort. Auf die Mehrheit der Deutschen scheint das zuzutreffen. Das hat der Playboy herausgefunden.

Ihr Geld stecken die Deutschen aktuell in Lebensmittel, Restaurantbesuche und Ausgehen mit Freunden. Nur Reisen liegt weiter oben im Ranking. © 123rf/tverdohlib

Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat sind 56 Prozent der bundesweit befragten Männer und Frauen so weit zufrieden mit ihrer aktuellen finanziellen Lage.

Sie würden sogar lieber früher in Rente gehen, als den Wohlstand durch Jobs im Rentenalter weiter aufzubauen.

Sollte ein Erbe oder ein Lottogewinn ins Haus flattern, würden 52 Prozent sofort in Teilzeit wechseln, um mehr Freizeit zu haben.

Ein solch großer Geldgewinn würde 59 Prozent der Deutschen zwar "glücklicher" machen. "Allerdings vor allem hinsichtlich eines Zugewinns an Optimismus beim Gedanken an die Zukunft (59 Prozent) und an persönlicher Freiheit, sich Träume erfüllen zu können (40 Prozent)", schreibt das Männermagazin.

"Anstatt Luxusgüter zu erwerben, würden die meisten Deutschen ihre Familien und Freunde an ihrem neuen Wohlstand teilhaben lassen." Diese Antwort lag mit 54 Prozent ganz oben.