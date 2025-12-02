Playboy-Umfrage enthüllt den King: Er ist der Mann des Jahres 2025

München - Im Auftrag des Männermagazins " Playboy " hat das Meinungsforschungsinstitut Norstat bundesweit nachgefragt: Wer ist Deutschlands "Mann des Jahres 2025"? Auf dem Thron nimmt ein King Platz.

Nicht nur der Mann der Stunde: Mit 19,4 Prozent wurde Basketball-Europameister und Sacramento-Kings-Star Dennis Schröder (32) zum "Mann des Jahres 2025" gewählt. © Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Im wahrsten Sinne sogar. Denn der Gewinner des Rankings ist Basketball-Nationalmannschaftskapitän, Europameister und NBA-Star bei den Sacramento Kings: Dennis Schröder (32).

Beinahe jeder 5. Umfrageteilnehmer gab ihm seine Stimme. Am Ende waren es 19,4 Prozent, die dem als wertvollsten Spieler des gesamten Eurobasket-Turniers Ausgezeichneten auf die Spitze verhalfen.

Und es war ein knapper Sieg, denn ein anderer Athlet war ihm mit 19,1 Prozent direkt auf den Fersen.

Damit landete der 25-jährige Zehnkämpfer Leo Neugebauer, der bei der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio das erste Gold seiner Disziplin für Deutschland geholt hatte, auf dem zweiten Platz.

Hinter den beiden Sportlern schaffte es noch Comedian und Filmemacher Michael "Bully" Herbig (57) auf das Treppchen. Vermutlich nicht zuletzt wegen seines in diesem Jahr veröffentlichten Films "Das Kanu des Manitu".