Playboy-Umfrage enthüllt den King: Er ist der Mann des Jahres 2025
München - Im Auftrag des Männermagazins "Playboy" hat das Meinungsforschungsinstitut Norstat bundesweit nachgefragt: Wer ist Deutschlands "Mann des Jahres 2025"? Auf dem Thron nimmt ein King Platz.
Im wahrsten Sinne sogar. Denn der Gewinner des Rankings ist Basketball-Nationalmannschaftskapitän, Europameister und NBA-Star bei den Sacramento Kings: Dennis Schröder (32).
Beinahe jeder 5. Umfrageteilnehmer gab ihm seine Stimme. Am Ende waren es 19,4 Prozent, die dem als wertvollsten Spieler des gesamten Eurobasket-Turniers Ausgezeichneten auf die Spitze verhalfen.
Und es war ein knapper Sieg, denn ein anderer Athlet war ihm mit 19,1 Prozent direkt auf den Fersen.
Damit landete der 25-jährige Zehnkämpfer Leo Neugebauer, der bei der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio das erste Gold seiner Disziplin für Deutschland geholt hatte, auf dem zweiten Platz.
Hinter den beiden Sportlern schaffte es noch Comedian und Filmemacher Michael "Bully" Herbig (57) auf das Treppchen. Vermutlich nicht zuletzt wegen seines in diesem Jahr veröffentlichten Films "Das Kanu des Manitu".
Boah, nee, ey: Das sind die "nervigsten Männer 2025"
Auf den Plätzen dahinter landeten FC-Bayern-Legende Thomas Müller (36) und Kabarettist Dieter Nuhr (65). Doch es gibt nicht nur einen positiven Preis bei der Umfrage.
Denn vor allem Deutschlands Politiker – die bei der "Mann des Jahres"-Wahl nur einstellige Ergebnisse holen konnten, sahnten bei der Wahl zum "nervigsten Mann des Jahres 2025" deutlich besser ab.
Allen voran die Dreifaltigkeit der konservativen Dauer-Inszenierung: Bundeskanzler Friedrich Merz (70, 56,1 Prozent), Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder (58, 42,9 Prozent) und AfD-Chef Tino Chrupalla (50, 36,5 Prozent).
Insgesamt wurden 1041 repräsentativ ausgewählte Frauen und Männer in Deutschland befragt.
Wer einen ganz genauen Blick auf die Auswertung werfen möchte: Die Januar-Ausgabe des Playboys erscheint am 4. Dezember.
Titelfoto: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP