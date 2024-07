Truckerin Jessy auf 180: "Du Arschloch, du blödes!"

Grimma/Hermsdorf - Die "Trucker Babes" sind wieder im Einsatz! Jessy Koch (34) wird in der 14. Staffel wieder vom Kabel-Eins-Team auf spannenden Touren im In- und Ausland begleitet. Und startet direkt mit der größten Reise ihres Lebens.

René gibt ihr noch eine Metallkralle, die die Ladung zusätzlich sichern soll. Und: "Wenn du parken tust, bitte helle Plätze, möglichst bewacht." Ein Kollege hat ihr auch einen Tipp gegeben, wo sie das am besten machen soll.

Der gebürtigen Grimmaerin ist die Freude ins Gesicht geschrieben: "Letztes Jahr oben an der Ostsee rumgeschippert, da war ich schon happy wie sonst was und jetzt fährst du durch zwei Länder durch." Denn bei Mülhausen überquert sie die Grenze nach Frankreich, bei Perpignan geht's nach Spanien.

Denn für Jessy geht es heute nach Barcelona, satte 1600 Kilometer liegen vor ihr. "Ich war noch nie so weit weg. Und meine Abladestelle ist direkt am Meer, ich glaub’ es noch gar nicht. Ich lass’ es mir auf jeden Fall nicht nehmen, mit den Füßels reinzutapseln und den Strand anzugucken." Wegen der von ihr geleiteten Pferdepension hat Jessy bisher nicht viel von der Welt gesehen.

Es ist früh am Morgen, die Frohnatur ist im thüringischen Hermsdorf unterwegs zu Speditionsleiter René, der ihr letzte Instruktionen für die kommende Reise gibt: "Wenn's sonnig und warm wird, bist du richtig."

Doch die altbekannten Probleme lassen nicht lang auf sich warten. Während sie an einer Anschlussstelle vorbeifährt, hat es ein auffahrendes Auto scheinbar nicht so eilig. "Or Junge, dieses Ding heißt Beschleunigungsstreifen, du Depp. Da fahren die auf die Autobahn und schleichen auf dem Beschleunigungsstreifen lang", ärgert sie sich.

Und es geht weiter: "Ey ich hab einen hinter mir, der klebt mir am Arsch, das gibt's gar nicht. Da sind keene zehn Meter dazwischen. Da machen sich manche keinen Kopp. Wenn ich bremse, kann er die Pakete hinten drinne zählen."

Wenig später fährt der Kollege ab: "Gott sei Dank, mach dich vom Acker!"

Ein anderer Trucker überholt sie auf der A6. An einer Stelle, an der es verboten ist. "Alter, bist denn du des Wahnsinns? Gott verdamm' mich, du Arschloch, du blödes", poltert die wortgewandte Sächsin und stellt fest: "Idioten sterben nie aus!"

TV-Tipp: "Trucker Babes" läuft ab Sonntag (21. Juli) wöchentlich ab 20.15 Uhr bei Kabel Eins und auf Abruf bei Joyn.