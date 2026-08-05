TV-Star lässt nach Ehe-Aus die Hüllen fallen: Playboy zeigt die "blanke Nele"
Hamburg - "Club der roten Bänder"-Star Nele Schepe (31) hat ihr Ehe-Aus verkündet. Jetzt zeigt sich die "blanke Nele" im Playboy.
Schepe stand schon für den "Tatort"und das "Traumschiff" vor der Kamera und spielte sich in der Serie "Club der roten Bänder" als Krebspatientin Kim in die Herzen der Fans.
Jetzt hat sich die Hamburgerin in Kapstadt (Südafrika) erstmals nackt vor die Kamera gestellt und für die September-Ausgabe des Playboy die Hüllen fallen lassen.
Sie habe das Shooting "als kleine Challenge" für sich gesehen, gerade weil in ihrem Beruf als Schauspielerin Klamotten eine Art Verkleidung seien.
"Ist man nun aber nackt, steht man einfach da und ist, wie man ist. Man hat keine Chance, sich zu verkleiden, und wirkt nur über seinen Charakter und seine Ausstrahlung", so die zweifache Mutter gegenüber Playboy.
Sie sei dadurch erstmals "die komplette, blanke Nele" gewesen. Man stehe so oft vor dem Spiegel und frage sich, ob man schön ist.
"Und wenn ich jetzt auf die Bilder gucke, sehe ich, dass ich nackt wunderschön aussehe und stolz auf mich und meinen Körper sein kann. Ich habe gesehen, dass ich mich gar nicht 'verkleiden' muss, um mich schön zu finden. Ich kann mich auch nackt toll finden und selber bewundern", sagt die 31-Jährige.
Nele Schepe ist schon seit einiger Zeit getrennt
Die freizügigen Bilder haben ihr selbst auch ein ganz neues Gefühl der Freiheit gegeben. "Sich nackt fotografieren zu lassen, dazu zu stehen und zu sagen: Hier bin ich, und das zeige ich der Welt – noch unabhängiger kann man doch gar nicht sein. Und diese Freiheit so zeigen zu können, ist ein ganz, ganz schönes Gefühl", meint die Schauspielerin.
Der Bild verriet Schepe zudem ein ganz privates Geheimnis. Die Schauspielerin hat das Ehe-Aus mit Levent Demirbaga bestätigt, mit dem sie zwei Kinder hat.
"Wir haben uns vor einiger Zeit getrennt, weil wir gemerkt haben, dass wir uns als Paar in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben", sagt der TV-Star.
Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, aber eine ehrliche. "Uns verbindet nach wie vor das Wichtigste überhaupt: unsere beiden Kinder", so Schepe.
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Titelfoto: Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland September 2026