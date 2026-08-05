TV-Star lässt nach Ehe-Aus die Hüllen fallen: Playboy zeigt die "blanke Nele"

Hamburg - "Club der roten Bänder"-Star Nele Schepe (31) hat ihr Ehe-Aus verkündet. Jetzt zeigt sich die "blanke Nele" im Playboy .

Schauspielerin Nele Schepe (31) hat sich erstmals nackt ablichten lassen. © Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland September 2026

Schepe stand schon für den "Tatort"und das "Traumschiff" vor der Kamera und spielte sich in der Serie "Club der roten Bänder" als Krebspatientin Kim in die Herzen der Fans.

Jetzt hat sich die Hamburgerin in Kapstadt (Südafrika) erstmals nackt vor die Kamera gestellt und für die September-Ausgabe des Playboy die Hüllen fallen lassen.

Sie habe das Shooting "als kleine Challenge" für sich gesehen, gerade weil in ihrem Beruf als Schauspielerin Klamotten eine Art Verkleidung seien.

"Ist man nun aber nackt, steht man einfach da und ist, wie man ist. Man hat keine Chance, sich zu verkleiden, und wirkt nur über seinen Charakter und seine Ausstrahlung", so die zweifache Mutter gegenüber Playboy.

Sie sei dadurch erstmals "die komplette, blanke Nele" gewesen. Man stehe so oft vor dem Spiegel und frage sich, ob man schön ist.

"Und wenn ich jetzt auf die Bilder gucke, sehe ich, dass ich nackt wunderschön aussehe und stolz auf mich und meinen Körper sein kann. Ich habe gesehen, dass ich mich gar nicht 'verkleiden' muss, um mich schön zu finden. Ich kann mich auch nackt toll finden und selber bewundern", sagt die 31-Jährige.