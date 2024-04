Überall Hundeschei*e: Bill Kaulitz ruiniert beim Putzen sein "Sex-Zimmer"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Hundebesitzer kennen die Phase, in der ihr geliebter Vierbeiner stubenrein gemacht werden soll. Bei Sänger Bill Kaulitz (34) und seiner Hündin Alfia scheint diese noch nicht vorbei zu sein und sorgte jetzt für ein ekliges Drama in einem seiner Räume.

Sein Haus in Los Angeles scheint viele Zimmer zu haben. Neben einer klassischen Stube gebe es auch ein Fernsehzimmer, in das Bill sich gerne abends zurückzieht.

Hündin Alfia muss offenbar noch stubenrein gebracht werden, damit solch ein ekliges Missgeschick nicht noch einmal passiert. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Eines Abends soll der Musiker in sein geliebtes Zimmer gegangen sein und wurde schnell unruhig. "Und dann rieche ich und denke: 'Hier stinkt's nach Scheiße.'"

Sofort fiel der Verdacht auf Hündin Alfie. Er vermutete, dass eine Hinterlassenschaft irgendwo im Raum versteckt war.

Auf dem Teppich und auf der Couch war seinen Aussagen zufolge nichts zu finden. "Der Geruch wurde weniger und dann dachte ich, dass sie nur gefurzt hatte."

Am nächsten Tag kündigte sich im Hause Kaulitz Besuch an, weshalb der fleißige Sänger noch einmal seine Zimmer staubsaugen wollte.

Nur leider gab es offenbar doch einen Hundehaufen in der großen Felldecke seines Sex- und Fernsehzimmers. "Auf einmal habe ich überall an meinen Klamotten Scheiße. Kleine Scheißeteile sind durch das ganze Zimmer gespritzt. An meinen Fernseher, mein Outfit, in meine Haare!"

Die rotierende Bürste seines Staubsaugers habe demnach den Hundehaufen aufgewirbelt. Bill ärgerte sich: "Das war eigentlich ein perfekter Haufen, den man hätte einfach aufsammeln können."