Überdosis bei Schwulen-Orgie im Pfarrhaus: Skandal-Priester muss ins Gefängnis

Dąbrowa Górnicza (Polen) - Dieser Skandal beschäftigt Polen: Ein katholischer Priester wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er nach einem medizinischen Notfall in seinem Pfarrhaus den Rettungskräften den Zutritt zu den Räumlichkeiten verweigert hatte - dort feierte der Geistliche eine rauschende Party mit männlichen Sexarbeitern und reichlich Drogen .

Priester Thomasz Z. (46) hat sich schuldig gemacht, bei einer Sexorgie einem kollabierten Mann jegliche Hilfe verwehr zu haben. Dafür wurde er nun verurteilt. © YouTube/Diecezja Sosnowiecka

Skandal-Priester Thomasz Z. (46) muss für 18 Monate in den Knast. Das entschied das Bezirksgericht von Dąbrowa Górnicza nach einer kurzen Verhandlung am Dienstag. Außerdem sprach das Gericht einem jungen Mann (27) eine Entschädigung von umgerechnet 3500 Euro zu.

Gegen den Geistlichen wurde unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung sowie dem Besitz von Drogen und verschreibungspflichtigen Medikamenten verhandelt.

Rückblick: Im August vergangenen Jahres lud Priester Z. Bekannte und Freunde (alles Männer) zu einer frivolen Sexparty in sein Pfarrhaus in Südpolen ein. Nach allem was bekannt ist, soll ein 27-Jähriger nach einer Überdosis Potenzmittel einen Herzinfarkt erlitten und zusammengebrochen sein.

Daraufhin forderte ein anwesender Callboy den Priester auf, einen Krankenwagen zu rufen, was dieser ablehnte und den besorgten Sexarbeiter stattdessen aus seinem Pfarrhaus warf. Der Mann alarmierte umgehend den Krankenwagen.

Weil ihm seine sexuelle Orientierung und sein Drogenkonsum allerdings peinlich waren, verweigerte Priester Z. den eintreffenden Rettern den Zutritt zum Pfarrhaus. Erst, als die Polizei hinzukam und sich mit Nachdruck Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffte, gelang es, den jungen Mann zu versorgen.