Diesel, McConaughey, Miss Piggy und Meg Ryan: Das sind die Werbespots beim Super Bowl

New Orleans - Der Super Bowl gilt als das größte Einzelsportereignis der Welt. Doch nicht wenige freuen sich besonders auf den Entertainment-Teil, der so rein gar nichts mit den Geschehnissen auf dem Feld zu tun hat. Die Halbzeit-Show. Und vor allem die Werbespots. Wir haben ein paar davon angesehen.

Vin Diesel (57, l.) und Michelle Rodríguez (46) lassen es für einen Eiscreme-Hersteller in ihren "Fast & Furious"-Rollen als Dominic Toretto und Letty Ortíz eher ruhiger angehen. © ALBERTO PIZZOLI/AFP

Natürlich müssen wir zwei Dinge vorausschicken: Zum einen werden in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr) diese Spots natürlich in den USA und nicht bei der RTL-Übertragung laufen.

Aber für 99 Cent kann man sich aktuell den "NFL Game Pass" für das Finale über DAZN buchen und sieht damit überwiegend die Werbung aus den Staaten.

Zum anderen werden einige der Spots erst zum Super Bowl ihre Premiere feiern. Daher bleibt es spannend, was sich die Agenturen und Unternehmen noch so alles haben einfallen lassen. Teilweise liefen die bisher bekannten Beiträge ja auch schon in den Playoffs.

Doch das, was bisher bekannt ist, bringt einen schon richtig schön in TV-Unterbrechungsstimmung. So erfährt Fußball-Ikone David Beckham (49) in einem Spot von seinen Eltern, dass er einen Zwillingsbruder hat: Matt Damon (54).

Miss Piggy, Kermit & Co. zeigen, wie einfach man Urlaubsunterkünfte buchen kann und natürlich darf auch das Dauer-Werbegesicht in der aktuellen NFL-Werbewelt, Ex-Super-Bowl-Gewinner Peyton Manning (48) nicht fehlen. Er kommt gleich mehrfach vor.

Vin Diesel (57) und Michelle Rodríguez (46) schlüpfen kurzzeitig für eine Eiscreme in ihre "Fast & Furious"-Rollen. Und besonders sexy wird es beim Thema Mayonnaise.