Vom Tierarzt-Job in die Erotikbranche: Warum diese Frau alles aufgab

Las Vegas (USA) - Eine Australierin (36) gab ihren anspruchsvollen Job als Tierärztin auf, zog in die USA und startete dort eine erfolgreiche Karriere auf völlig anderem Gebiet.

Während ihres Studiums kämpfte Charlie Forde (36) mit unmenschlichen Arbeitszeiten, schlief kaum und quälte sich von einer Prüfung zur nächsten. © Instagram/Screenshot/thecharlieforde

Wie Daily Mail berichtet, wollte Charlie Forde anfangs sich nur etwas in der Erotikbranche dazuverdienen, um ihr Studium zu finanzieren. Doch was als Notlösung begann, nahm bald eine völlig unerwartete Wendung.

Während ihrer Zeit an der Veterinärschule kämpfte sie mit unmenschlichen Arbeitszeiten, schlief kaum und quälte sich von einer Prüfung zur nächsten. Teilweise arbeitete sie bis zu 130 Stunden pro Woche.

Die Nächte wurden immer länger, die Belastung immer größer – bis es eines Nachts zu einem erschreckenden Vorfall kam: ein Autounfall nach einer durchgemachten Nacht.

In diesem Moment wurde ihr klar, dass sie dringend etwas ändern musste. Und so fand sie ihren Weg in die Porno-Industrie.