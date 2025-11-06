Walentina Doronina wieder on fire: "Die ist der letzte Dreck unter meinen Füßen"

Berlin - Formattechnisch wurde es zuletzt ruhig um Skandal-Realitystar Walentina Doronina (25), doch das wird sich bald wieder ändern. Denn die 25-Jährige gibt bereits einen Ausblick darauf, mit wem sie aktuell wieder Zoff hat.

Walentina Doronina (25, r.) schoss heftig gegen ihre einstige Teampartnerin Eva Benetatou (33). © Montage: Joyn/Svenja Blobel, Julien Röder

"Ich will mit Eva gar nichts zu tun haben, die ist der letzte Dreck unter meinen Füßen, eine falsche Person", schießt Walentina in Richtung Eva Benetatou (33).

Beide wurden als Team für die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau" (startet am 13. November) zusammengesteckt - ohne davor voneinander zu wissen.

Zwischen den beiden Ladys fließt aktuell böses Blut, wie die 25-Jährige TAG24 im Rahmen eines Screenings verriet.

"Ich habe sie nach der Geschichte mit Serkan verteidigt wie eine Löwin und im Endeffekt hat sie mir das Messer so tief in den Rücken gesteckt."

Gemeint ist der One-Night-Stand von Eva mit Serkan Yavuz (32), der zum Zeitpunkt der Affäre mit seiner Frau Samira (31) zusammen war.

Die Essenerin machte ihrer Kontrahentin auch direkt ein Angebot: "Wenn mal wieder ein Boxkampf existiert, kann ich gern mit ihr in den Ring steigen." Beide kämpften bereits 2024 bei "Fame Fighting", Walentina gewann damals gegen Hati Suarez (25), Eva gegen Emmy Russ (26).