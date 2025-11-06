"Habe ein hartes Rockstarleben geführt": Münchner Reality-Star findet Rettung im Glauben

München - Partys, Alkohol und Drogen: Für Reality-Star Yasin Mohamed (34) gehörten diese Dinge zum Spaß am Leben dazu. Auch in TV-Formaten griff er gerne zum Glas und vergnügte sich mit verschiedenen Frauen hinter den Bildschirmen. Doch damit ist jetzt Schluss.

Yasin Mohamed (34) sorgte in der Vergangenheit für ordentlich Gesprächsstoff. © IMAGO / BOBO

Für den Münchner Reality-Darsteller stellte sein exzessives Verhalten erst kein Problem dar. Doch plötzlich ein Einbruch: Seine Ex-Flamme Sophie Immelmann erhob schwere Vorwürfe gegen den 34-Jährigen, einige TV-Produktionen sagten Yasin daraufhin ab, darunter auch das "Dschungelcamp".

Anschließend zog er sich einige Wochen zurück und unterzog sich einer 180-Grad-Wandlung, wie er der "AZ" berichtete.

"Ich habe mich dieses Jahr taufen lassen", so Yasin im Gespräch. "Ich habe geschrien: Gott, Jesus, wer auch immer da oben ist, ich brauche Hilfe. Dann sind Sachen passiert, die man logisch nicht erklären kann."

Er schloss sich der "Hillsong Church" an, einer Freikirche aus Australien, die jedoch wegen Vorwürfen des Machtmissbrauchs und der Veruntreuung stark in der Kritik steht.

Doch der 34-Jährige ist begeistert: "Die Community, die an Gott oder Jesus oder eine höhere Macht glaubt, hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Sie können Menschen anders abfangen, haben Liebe zu geben, sind nicht verurteilend – es ist schwer, das in Worte zu fassen."