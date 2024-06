Wegen OnlyFans: Patricia Blanco hetzt gegen Thomas Gottschalk

"Ich glaube das will keiner sehen, wie du nackt Ravioli isst, Mike", fand der Radiomoderator. "Ich möchte auch nicht sehen, wie Patricia Blanco nackt Ravioli isst." Und diese Aussage bekommt Patricia Blanco, die sich von Gottschalk persönlich beleidigt fühlt, tendenziell in den falschen Hals.

Gottschalk, der zunächst nur gespannt den Worten seines Gegenübers folgte, äußerte sich dazu erst, als der Schauspieler mit einem OnlyFans-Account für die beiden Herren um die Ecke kommt. "Also, wir haben immer noch Geschäftsfelder offen für die Zukunft, Thomas", witzelte Krüger über eine Erotik-Karriere im "Alter".

"Patricia Blanco zum Beispiel nimmt an dem Format teil und die hatte jetzt noch eine Geschäftsidee", stieg der 72-Jährige ein und ergänzte: "Auf Instagram hatte sie ein Video hochgeladen, auf dem sie nackt Ravioli isst, das ist wohl wiederum so gut angekommen - jetzt kann man auf OnlyFans gegen Geld angucken, wie sie nackt Ravioli isst."

In der am Dienstag erschienenen Episode "EM-Fieber" hat es nun Reality-Darstellerin Patricia Blanco erwischt.

In ihrem wöchentlich erscheinenden Podcast "Die Supernasen" besprechen Gottschalk und Krüger immer mal wieder das Leben des ein oder anderen Promi -Kollegen.

Patricia Blanco passt es nicht, dass Thomas Gottschalk (74) sie nicht auf OnlyFans anschauen will. © patriciablancoofficial

Inwiefern der 74-Jährige wirklich gegen die neuesten Internet-Aktivitäten der Ex-Dschungelcamp-Kandidatin sticheln wollte, ist schwer zu interpretieren, der Vorwurf "Wer will die Alte schon sehen", den sie an den ehemaligen "Wetten, dass..?"-Host richtet, ist aber zunächst frei aus der Luft gegriffen.

Diese Worte sind in der Aufnahme schließlich nie so gefallen. Lediglich nach seinem subjektiven Geschmack seien die Videos der Reality-Queen offenbar nicht.

"Ich dachte, dieser Mann ist open-minded", erklärte die Erotik-Influencerin in ihrer Story. "Es wird alles erst einmal niedergelabert - ich meine, das ist ein Job, das ist harte Arbeit", verteidigt sich Blanco bei ihren Followern und ruft Gottschalk gleichzeitig dazu auf, "mal reinzuschauen" und am besten "die .... [zu] halten". "Der Mann ist in Rente. Ich glaube, der braucht neuen Gehirn-Input."

"Es regt mich einfach auf, weil's unfair ist", beendet Blanco ihren hitzigen Monolog gegen Gottschalk, um sich schließlich zu einem neuen OnlyFans-Shooting - nämlich "dahin, wo's Spaß macht" - zu verabschieden.