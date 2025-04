Erotik-Model: "Bedaure es, meine Tochter zu OnlyFans gedrängt zu haben"

Carla Bellucci (42, r.) sorgt sich um ihre Tochter Tanisha Bellucci (20). © Instagram/officialtanishabellucci/officialcarlabellucci

"Das war mein größter Fehler", gab Carla zu, als sie gefragt wurde, warum sie ihre eigene Tochter zum Verkauf von Material für Erwachsene ermutigt habe.

"Manche Mädchen sind einfach nicht stark genug, um es mit den Perversen aufzunehmen - und wenn ich gewusst hätte, welche Auswirkungen das auf Tanisha haben würde, hätte ich ihr nie dazu geraten", sagte das britische Model laut Daily Star.

"Sie zeigte mir einige ihrer privaten OnlyFans-Nachrichten und ich war erschüttert darüber, was diese Männer ihr antun wollen. Es ist so erschreckend und krank und immer mehr drängen auf explizitere Inhalte für einen höheren Preis", so die 42-Jährige.

Carla Bellucci gilt als "meistgehasste Frau Großbritanniens", weil sie sich Geld für eine Nasen-OP erschlich, indem sie öffentlich vortäuschte, unter Depressionen zu leiden.



Auch der Ratschlag an ihre Tochter, es ebenfalls als Erotik-Model zu versuchen, kam bei vielen Landsleuten gar nicht gut an.