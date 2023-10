Bomben- und Gewaltdrohungen an Erfurter Schulen: Das ist bislang bekannt!

Erfurt - An vier Erfurter Schulen ist es in dieser Woche zu umfangreichen Polizeieinsätzen gekommen. Hintergrund waren Drohmails.

Vier Erfurter Schulen sahen sich in dieser Woche mit Drohmails konfrontiert. Es kam zu umfangreichen Polizeieinsätzen. In allen Fällen gab es am Ende Entwarnung. (Archivbild) © Martin Wichmann/wichmann-tv/dpa

Am Montag wurde ein Schulgelände im Erfurter Süden evakuiert. Die Kooperative Gesamtschule "Am Schwemmbach" sah sich mit einer Bombendrohung konfrontiert.

Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag gegenüber TAG24 mitteilte, war die Mail zum Teil auf Deutsch, zum Teil auf Englisch verfasst worden. Ein - zumindest aus dem Schreiben direkt hervorgehender - "Hamas"-Bezug konnte hier so bislang nicht bestätigt werden.

Anders verhält es sich hingegen bei der Bombendrohung gegen ein Radio-Funkhaus in Weimar. Das Gebäude, in dem auch ein Pflegedienst ansässig ist, war am Dienstag geräumt worden.

Ebenfalls am Dienstag war es an der Gemeinschaftsschule "Willy Brandt" am Großen Herrenberg, der IGS (Integrierte Gesamtschule) in der Wendenstraße sowie der Gemeinschaftsschule "Steigerblick" im Stadtteil Hochheim zu umfangreichen Polizeieinsätzen gekommen.

Grund waren eingegangene wortgleiche E-Mails, in denen den Schulen teils auf Deutsch, teils auf Arabisch mit Gewalt gedroht wurde. Auch hier konnte ein - zumindest auf die Mails bezogener, direkt hervorgehender - "Hamas"-Bezug so bislang nicht bestätigt werden.