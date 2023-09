26.09.2023 10:33 Geldautomat in Thüringen gesprengt: Fluchtwagen landet im Fluss, zwei Personen festgenommen

In Schloßvippach im Landkreis Sömmerda ist es am frühen Morgen zu einer Geldautomatensprengung gekommen. Ein Fluchtwagen landete in der Unstrut.

Von Carsten Jentzsch

Schloßvippach - In Schloßvippach im Landkreis Sömmerda ist es am frühen Morgen zu einer Geldautomatensprengung gekommen. Ein Fluchtwagen landete in der Unstrut, zwei Personen wurden bereits festgenommen, doch die Fahndung läuft weiter! Im Bereich Schloßvippach und Riethgen kommt es gegenwärtig zu umfangreichen Absperrmaßnahmen. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 4.45 Uhr zu der Sprengung. Den Angaben nach flüchteten daraufhin mehrere Täter mit einem Fahrzeug. Von der Polizei wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Hubschraubers, Spezialkräften des Landeskriminalamtes und Fährtenhunden eingeleitet. Der Fahrer des Fluchtwagens verlor laut Polizei im Bereich Riethgen (ebenfalls Landkreis Sömmerda) die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in die Unstrut. Das Auto sei daraufhin vollständig im Flusslauf versunken, erklärten die Beamten. Erfurt Crime Frau (30) lässt Fenster offen und legt sich schlafen, dann erlebt sie den Schock ihres Lebens Die Täter setzten die Flucht zu Fuß fort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden jedoch zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Zu Alter und Geschlecht konnten auf Nachfrage von TAG24 zunächst keine Angaben gemacht werden. Auch zu einem möglicherweise entwendeten Geldbetrag und wie hoch dieser ausfällt konnten bislang keine Auskünfte erteilt werden. Die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen der Polizei dauern weiter an. Im Bereich Schloßvippach und Riethgen kommt es gegenwärtig zu umfangreichen Absperrmaßnahmen.

Titelfoto: 123RF/udo72