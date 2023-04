Mehr als ein dutzend Explosionen: In Erfurt wird erneut ein Automat gesprengt

Erfurt - In Erfurt wurde am vergangenen Wochenende erneut ein Zigarettenautomat gesprengt . Es ist bei Weitem nicht die erste Sprengung in Thüringens Landeshauptstadt im Kalenderjahr 2023.

In Erfurt kommt es immer wieder zu Sprengungen von Zigarettenautomaten wie hier im Februar im Mispelweg. (Archivbild) © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 mitteilte, registrierte die Polizei seit Jahresbeginn insgesamt 16 Zigarettenautomaten-Sprengungen in Erfurt (Anm. d. Red.: Stand: 19. April 2023). Wie hoch der entstandene Sach- und Beuteschaden ist, dazu konnten keine Aussagen gemacht werden.



In die Statistik reihte sich am vergangenen Wochenende eine Automaten-Sprengung in der Carl-Zeiss-Straße ein. Samstagnacht gegen 1.15 Uhr ging eine entsprechende Meldung bei der Polizei ein. Wie die Beamten mitteilten, erschrak sich ein Anwohner bei der Explosion so sehr, dass er aus dem Bett fiel.

Den Angaben nach gelangte der Täter zwar nicht an Bargeld, dafür aber konnte er Zigarettenschachteln erbeuten. Die alarmierte Polizei leitete mit mehreren Streifenwagen die Fahndung ein.

Eine tatverdächtige Person konnte nicht gestellt werden, teilte die Polizei zu Wochenmitte gegenüber der Redaktion mit. Der Sachschaden wurde auf 2000 Euro beziffert.