Geklaute Rundfunk-Maus in Thüringen gesichtet

Erfurt - Die seit Dienstag verschwundene WDR-Maus ist am Donnerstagnachmittag in Erfurt aufgetaucht.

Die Maus wurde von den Aktivisten in mehrere Städte gebracht. Normalerweise steht die Figur in Köln. © Oliver Berg/dpa

Die Figur, bekannt aus der "Sendung mit der Maus", war von Mitgliedern der Organisation Campact "gekidnappt" worden.

Diese hatten sich auch bereits auf ihrem Instagram-Kanal zu der Tat bekannt. Mit der spektakulären Entführung wollen sie gegen geplante Kürzungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk protestieren.

Die Maus war nach ihrem Verschwinden in verschiedenen Städten gesichtet worden. Unter anderem am ZDF-Standort in Mainz sowie in Magdeburg.

Während ihres Aufenthaltes in Erfurt sprachen die Campact-Mitglieder auch mit Thüringens geschäftsführendem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (68, Linke).