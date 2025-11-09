Harter Sparkurs für Bistum Erfurt angekündigt

Das Bistum Erfurt muss in den kommenden Jahren verstärkt aufs Geld schauen. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Um ein weiter wachsendes Defizit zu vermeiden, muss das Bistum laut Mitteilung ordentlich bei seinen Ausgaben einsparen. Sonst könnte ein Haushalts-Loch von rund 15 Millionen Euro bis 2030 blühen.

"Dieser Weg tut weh, weil er Veränderungen und Verzicht bedeutet - doch er ist notwendig, um unseren Auftrag bei den Menschen in Thüringen auch künftig erfüllen zu können", sagte Bischof Ulrich Neymeyr (68).

Zwei Millionen Euro fehlen laut Bistum im Etat 2025. Zu den Hauptgründen zählt die sinkende Mitgliederzahl. Dadurch gibt es weniger Einnahmen durch die Kirchensteuer. Dazu kommt, dass ab 2026 der sogenannte Strukturbeitrag Ost für das Bistum in Höhe von jährlich zehn Millionen Euro ausläuft. Mit dieser Solidaritätszahlung unterstützen andere Diözesen bislang finanzschwächere Bistümer in Ostdeutschland.

Als weiteren Kostenfaktor nennt das Bistum unter anderem seine Kirchengebäude und andere Immobilien. Diese werden fast ausschließlich für pastorale und administrative Zwecke genutzt. Erträge würden damit kaum erwirtschaftet, gleichzeitig fallen aber für Unterhalt und Erhalt der teils denkmalgeschützten Gebäude jährlich Kosten an.