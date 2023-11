Er soll noch in dieser Woche aufgestellt werden: Das sollte Erfurts Weihnachtsbaum erfüllen

Erfurt - Noch in dieser Woche soll der Baum für den Weihnachtsmarkt auf dem Erfurter Domplatz aufgestellt werden. Dabei sollten bestimmte Kriterien erfüllt werden.

Laut Marktleiter Sven Kaestner von der Erfurter Kulturdirektion muss die "Gesamtgestaltung" mit Pyramide, Riesenrad, Dom und Severikirche passen. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Was wäre Weihnachten in Thüringens Landeshauptstadt ohne Baum auf dem Domplatz?

Das wäre wohl wie Bratwurst ohne Senf oder ohne Ketchup - je nachdem. Der Baum zählt jedenfalls auch beim Erfurter Weihnachtsmarkt, der vor Kurzem erst von einem Vergleichsportal zum schönsten Weihnachtsmarkt Deutschlands ausgewählt wurde, zum sogenannten i-Tüpfelchen.

In diesem Jahr soll der Markt auf dem Domplatz nach Angaben der Stadt Erfurt von einer rund 23 Meter hohen Rotfichte geschmückt werden. Noch steht der Baum in einem Wald bei Gehren, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Doch von dort soll die Fichte bereits am morgigen Freitag nach Erfurt transportiert und am Samstag (11. November) ab 15.30 Uhr aufgestellt werden.

Allerdings wird der Baum nicht einfach nach Lust und Laune ausgewählt. Nein, es sollten schon bestimmte Kriterien erfüllt werden.