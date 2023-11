ZZ-Top-Ikone Billy Gibbons und Rockband Silly unterstützen Suhler Blutspende: Das steckt dahinter!

Auch diesmal können Spender ordentlich abräumen! Jede Person, die im Aktionszeitraum vom 1. Dezember 2023 bis zum 29. Februar 2024 Blut-, Plasma- oder/ und Thrombozyten spendet, nimmt automatisch an der großen "Blutspenden rockt!"-Auslosung teil, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Dass die Musiker mit von der Partie sind, ist auch Musikmanager Alex Becker zu verdanken. Er konnte bereits keinen Geringeren als Hollywood-Legende Johnny Depp (60) für die Blutspende in Südthüringen begeistern.

Um landesweit mehr Aufmerksamkeit für den Blutkonservenmangel zu erzeugen, startet der Suhler Blutspendedienst den zweiten Teil seiner Kampagne "Blutspende rockt!". Mit an Bord: Billy Gibbons von ZZ Top und die in Ost-Berlin gegründete Rockband Silly.

Aktuell habe man einen sehr hohen Bedarf an Blutkonserven. Die Blutbank sei "so gut wie leergefegt", so Wehner weiter.