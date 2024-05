Landtag verschiebt Veranstaltung wegen Wetterlage

Landtagspräsidentin Birgit Pommer (65, Linke) erklärte die Entscheidung des Landtages. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurde am Donnerstag auf ein "Unwetter vor heftigem / ergiebigem Dauerregen" für fast ganz Thüringen hingewiesen. Als Zeitraum angegeben wurde Freitag (12 Uhr) bis Sonntag (15 Uhr).

Aufgrund der erwarteten Wetterlage hat der Thüringer Landtag entschieden, den Tag der offenen Tür zu verschieben. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest, hieß es in einer Mitteilung auf der Seite des Thüringer Landtages vom Donnerstag.

"Mit Sorge schaut der Thüringer Landtag auf die Wetterentwicklung in diesen Tagen. Für den Tag der offenen Tür am 1. Juni bedeutet dies in diesem Jahr, dass wir ihn leider verschieben müssen. Gemeinsam mit den Fraktionen und der parlamentarischen Gruppe haben wir dies mehrheitlich entschieden", sagte Pommer.

Ursprünglich sollte der Tag der offenen Tür an diesem Samstag im Landtag und im Beethovenpark stattfinden.

Aber: "Wir dürfen kein Risiko eingehen. Im Landtag können wir uns kein Fest vorstellen, wenn in Thüringen Gefahren durch ein Unwetter drohen", so Pommer laut Mitteilung.