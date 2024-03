"Vielleicht sollten Sie alle mehr kiffen": Sprüche-Feuerwerk im Thüringer Landtag

Erfurt - Provokant, cool, lässig, lustig, unglücklich, wenn nicht sogar peinlich: Auch im Thüringer Landtag fallen ab und an Sprüche, die hervorstechen. Die Plenarsitzung am Donnerstag hat das Sprüche-Protokoll wieder um ein paar Beispiele bereichert. TAG24 hat ein paar davon notiert.

Christian Tischner (42, CDU): "Unsere Forderung an die Landesregierung ist erneut und bleibt, machen Sie sich ehrlich darüber, was unsere Bildungseinrichtungen, unter welchen Bedingungen leisten können, Herr Staatssekretär. Bringen Sie Ordnung in Ihr Migrationschaos. [...] Damit eben kein Nährboden für Extremismus entsteht."

Der Thüringer Landtagsabgeordnete Christoph Zippel (41, CDU) schoss unter anderem gegen die Linken. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Kati Engel (41, Linke): "Und vielleicht ist es jetzt Ihre Gelegenheit, einfach mal einen Stift zu nehmen und mitzuschreiben. Dann muss ich das das nächste Mal nicht wiederholen."



Christoph Zippel (41, CDU): "Und ich will an der Stelle noch eine Sache sagen, weil ich die ganz große Begeisterung bei den Ampelkoalitionen hier rausgehört habe - plus die Linken. Wenn Sie mit der gleichen Begeisterung mit der Sie für volle Regale in den Cannabis-Clubs kämpfen, für volle Regale - mal zur Abwechslung - in den Apotheken kämpfen würden, wäre den Menschen da draußen um einiges mehr geholfen."

Torsten Czuppon (50, AfD): "Wenn der Bürgermeister den Handschlag gibt, dann wird gefragt: Ja - und Sie stehen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein? Ja oder nein? Sie können mir das gleich beantworten! Das ist praktisch für mich nur sehr schwer umsetzbar."