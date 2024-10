Alarm am Flughafen Frankfurt wegen Mann mit 12-Zentimeter-Messer

Frankfurt am Main - Ein 39-Jähriger war kürzlich am Frankfurter Flughafen mit falschen Ausweisdokumenten und einem griffbereiten Messer unterwegs.

Die Bundespolizei hat am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens bei einem Mann ein Messer mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge entdeckt. © Montage: Andreas Arnold/dpa, Bundespolizei

Der aus Polen stammende Mann wurde am zurückliegenden Mittwoch von einer Polizeistreife am Fernbahnhof des Flughafens Frankfurt kontrolliert, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am heutigen Freitag mitteilte.

Schon bei dieser Kontrolle habe sich der 39-Jährige gegenüber den Beamten "unkooperativ" verhalten.

Da den Polizisten ein Hinweis vorlag, dass der Man schon in früheren Fällen gewalttätig geworden sei und Waffen mit sich geführt habe, wurde seine Bauchtasche von den Bundespolizisten durchsucht.

Die Beamten wurden fündig!