01.11.2023 11:09 Anschlag geplant? In Bahnstation entsorgte Granate gibt Polizei weiterhin Rätsel auf

Weiterhin fehlt jede Spur von der Person, die am Dienstag eine scharfe Handgranate in der Bahnstation Hauptwache in Frankfurt am Main platzierte.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Es waren aufregende Stunden rund um eine der zentralen Bahnstationen, der Hauptwache, in Frankfurt am Main. Ein Unbekannter hatte dort in den Morgenstunden des gestrigen Dienstags eine Handgranate platziert. Mittlerweile sind neue Details bekannt, während vom mutmaßlichen Täter weiterhin jede Spur fehlt. Wenige Stunden nach der Tat veröffentlichte die Polizei Aufnahmen aus den Überwachungskameras an der Hauptwache. © Montage: Polizeipräsidium Frankfurt Trotz der kurz nach der Tat veröffentlichten Aufnahmen von Überwachungskameras innerhalb der hochfrequentierten Bahnstation in der Frankfurter Innenstadt konnte der zum Tatzeitpunkt in einen blauen Armania-Hoodie gehüllte und mit einem Mundschutz verdeckte Urheber der Aktion nicht gefasst werden. Unter anderem zeigen die Aufnahmen den Mann wohl wenige Augenblicke nach seiner Tat, da er mitunter schnellen Schrittes durch die Kameras festgehalten wurde. Mittlerweile konnten die Ermittler zudem bestätigen, dass es sich bei der Handgranate tatsächlich um einen funktionstüchtigen Sprengkörper handelte. Jedoch sei die Granate noch gesichert gewesen: "Der Stift war noch drinnen", bestätigte ein Sprecher der Frankfurter Polizei. Weitere Untersuchungen am Explosivobjekt sollen in den nächsten Tagen folgen und weitere Klarheit bringen. Frankfurt Kriminalität Zehn E-Autos in Frankfurt abgebrannt: Linksextreme bekennen sich zu Anschlag Gegen 6.35 Uhr lief das Telefon beim zuständigen Polizeipräsidium der Mainmetropole heiß. Gleich mehrere Augenzeugen berichteten auf ihrem Weg zur Arbeit von einem handgranatenähnlichen Gegenstand in der B-Ebene der Hauptwache. Umgehend wurde der Bereich rund um die an der Einkaufsmeile Zeil gelegene Bahnstation für mehrere Stunden voll gesperrt. Erst gegen 9.30 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Handgranaten-Vorfall in Frankfurt: Bislang keine Anzeichen für Anschlag oder politische Motivation Wie sich später ergab, wurde die Granate bereits in den frühen Morgenstunden gegen 4.18 Uhr durch den noch unbekannten Mann in der Hauptwache deponiert. Er flüchtete wenig später in Richtung Eschenheimer Tor. Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Vorfalls geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069/75553110 zu melden.

Titelfoto: Montage: Polizeipräsidium Frankfurt