Handgranaten-Fund in Frankfurt: Polizei fahndet nach diesem Mann!

Frankfurt am Main - Der Fund einer Handgranate löste am heutigen Dienstagmorgen die komplette Sperrung der zentralen ÖPNV-Haltestelle "Hauptwache" in der Frankfurter City aus. Mittlerweile hat die Polizei ein Foto des Mannes veröffentlicht, der die Handgranate dort deponiert haben soll.