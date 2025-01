Attacke in Frankfurt: Mit abgebrochener Flasche gegen den Hals gestochen

Frankfurt am Main - Ein Streit vor einem Kiosk eskalierte: Einem 38 Jahre alten Mann wurde mit einer abgebrochenen Glasflasche gegen den Hals gestochen, er wurde schwer verletzt.

Der 33-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Ebenso leisteten die Polizisten dem schwer verletzten 38-Jährigen Erste Hilfe. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes übernahmen den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Zeugen, welche die Attacke mitbekamen, alarmierten umgehend die Polizei. Beamte, die sich in der Nähe des Tatorts aufhielten, griffen sofort ein.

Demnach gerieten ein 33 Jahre alter Mann und ein 38-jähriger Mann vor einem Kiosk in Streit. Dieser Konflikt gipfelte in einem bewaffneten Angriff: Der Jüngere stach dem Älteren mit einem abgebrochenen Flaschenhals gegen den Hals!

Die blutige Attacke ereignete sich am gestrigen Mittwoch gegen 10.30 Uhr beim Frankfurter Hauptbahnhof, wie die Polizei der Mainmetropole am heutigen Donnerstag mitteilte.

Der 33-jährige wohnsitzlose Mann wurde in Gewahrsam genommen. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu der Attacke am Hauptbahnhof Frankfurt dauern an.