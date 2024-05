16.05.2024 16:59 Betrüger-Duo in Frankfurt ergaunert 17.000 Euro mit dieser dreisten Masche

Zwei Betrüger brachten am Mittwoch einen Autofahrer in Frankfurt am Main um 17.000 Euro in bar sowie um eine äußerst wertvolle Uhr, die Polizei sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Zwei Trickbetrüger machten am gestrigen Mittwoch in der Mainmetropole Frankfurt fette Beute - die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen! Die Polizei in Frankfurt fahndet intensiv nach zwei Trickbetrügern, die am Mittwoch im Stadtteil Rödelheim zuschlugen. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa Die Kriminellen schlugen gegen 13.30 Uhr im Stadtteil Rödelheim zu, wie die Frankfurter Polizei mitteilte. Demnach war das Opfer, ein 77 Jahre alter Mann, mit einem Wagen in der Westerbachstraße unterwegs, als plötzlich "ein unbekannter und körperlich beeinträchtigter Mann vor das Auto getreten sei", wie ein Sprecher erklärte. Der Fremde bat den 77-Jährigen um Hilfe. Er müsse dringend zu seinem Anwalt gefahren werden, um dort Dokumente abzuholen. Frankfurt Kriminalität Pfefferspray-Attacke vor dem "MyZeil" in Frankfurt: Drei Menschen in Klinik "Weiter erzählte der Unbekannte dem Geschädigten, dass dieser im Lotto gewonnen habe und die Dokumente des Anwalts wichtig seien, um den Lottogewinn in Empfang zu nehmen", so der Polizeisprecher. Danach kam der Kriminelle dann auf die eigentliche Masche des Trickbetrugs zu sprechen: Die angeblich so wichtigen Dokumente seien nicht kostenlos. 17.000 Euro in bar und eine Uhr im Wert von circa 10.000 Euro Ein 77-jähriger Mann ließ sich von zwei Betrügern dazu verleiten, ihnen 17.000 Euro in bar und eine wertvolle Uhr auszuhändigen - die Frankfurter Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © Montage: dpa/Boris Roessler, dpa/Boris Roessler Während der Unterhaltung stieß ein weiterer Mann hinzu, der den vermeintlichen Lotto-Gewinner kannte, dessen Geschichte untermauerte und zudem vorgab, "den körperlich Beeinträchtigten finanziell zu unterstützen", betonte der Polizeisprecher. In der Folge forderte das Duo den 77-Jährigen dazu auf, für einen Anteil des Lottogewinns ebenfalls Geld für die Dokumente zur Verfügung zu stellen - und die Betrüger hatten Erfolg! Der hinters Licht geführte Mann überließ dem kriminellen Duo 17.000 Euro in bar sowie eine Uhr im Wert von circa 10.000 Euro. Frankfurt Kriminalität Mit Flasche zugeschlagen: Schwerer Raub in Frankfurt "Anschließend habe einer der Unbekannten körperliches Unwohlsein vorgetäuscht und den 77-Jährigen gebeten, eine Wasserflasche kaufen zu gehen", berichtete der Sprecher weiter. Als der Betrogene zurückkehrte, waren die beiden Gauner verschwunden. Fahndung der Frankfurter Kripo nach zwei Trickbetrügern Die Kriminalpolizei in Frankfurt bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer kann Hinweise zu zwei Betrügern geben, die am Mittwoch in der Mainmetropole fette Beute machten? (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Die Kriminalpolizei fahndet intensiv nach dem Betrüger-Duo. Der erste Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,60 Meter groß

von dünner Statur

schwarze Haare. Dieser Mann war laut Polizei "augenscheinlich körperlich beeinträchtigt", bei dem Betrug sei er mit einem Stock gegangen und habe eine Brille getragen. Zu dem zweiten Täter liegt diese Beschreibung vor:

circa 45 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

gepflegtes Erscheinungsbild. Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06975552399 entgegen.

