Beziehungsstreit in Frankfurt eskaliert: Frau verletzt Mann mit Messer

Frankfurt am Main - Ein Pärchen geriet in Streit und der Konflikt eskalierte: Ein 49-jähriger Mann musste verletzt in eine Klinik gebracht werden, seine 31 Jahre alte Partnerin wurde vorläufig festgenommen.

Polizei-Einsatz in Frankfurt-Eschersheim: Ein Beziehungsstreit eskalierte zu einer Attacke, ein 49-jähriger Mann wurde verletzt. (Symbolfoto) © 5vision media/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen in einem Wohnhaus im Frankfurter Stadtteil Eschersheim, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach soll die 31-Jährige ihren Lebensgefährten mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Der 49-Jährige floh daraufhin aus dem Haus auf die Straße. Von dort aus rief er gegen 8.40 Uhr mit einem Mobiltelefon die Polizei zu Hilfe.

Ein Streifenwagen rückte nach der Alarmierung umgehend in die Straße "Hinter den Ulmen" aus. Dort trafen die Beamten auf das Paar, denn die Frau hatte unterdessen ebenfalls das Haus verlassen und der Streit zwischen ihr und ihrem Partner war auf dem Bürgersteig neu entfacht.

Die Polizisten nahmen die Frau fest. "Der Mann wurde zur ambulanten Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert", ergänzte ein Sprecher. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde ebenfalls von der Streifenwagen-Besatzung gefunden und sichergestellt.