Beziehungsstreit in Frankfurt eskaliert: Frau verletzt Mann mit Messer
Frankfurt am Main - Ein Pärchen geriet in Streit und der Konflikt eskalierte: Ein 49-jähriger Mann musste verletzt in eine Klinik gebracht werden, seine 31 Jahre alte Partnerin wurde vorläufig festgenommen.
Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen in einem Wohnhaus im Frankfurter Stadtteil Eschersheim, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.
Demnach soll die 31-Jährige ihren Lebensgefährten mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Der 49-Jährige floh daraufhin aus dem Haus auf die Straße. Von dort aus rief er gegen 8.40 Uhr mit einem Mobiltelefon die Polizei zu Hilfe.
Ein Streifenwagen rückte nach der Alarmierung umgehend in die Straße "Hinter den Ulmen" aus. Dort trafen die Beamten auf das Paar, denn die Frau hatte unterdessen ebenfalls das Haus verlassen und der Streit zwischen ihr und ihrem Partner war auf dem Bürgersteig neu entfacht.
Die Polizisten nahmen die Frau fest. "Der Mann wurde zur ambulanten Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert", ergänzte ein Sprecher. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde ebenfalls von der Streifenwagen-Besatzung gefunden und sichergestellt.
Die 31-Jährige wurde noch am selben Tag wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Im Hinblick auf ihren Partner wurde ihr aber "ein Kontakt- und Annäherungs-Verbot auferlegt", hieß es abschließend. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.
