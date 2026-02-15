Junge Männer mit Schusswaffe bedroht? Polizeieinsatz in Frankfurter Innenstadt

Frankfurt am Main - Am frühen Sonntagmorgen hat es in der Innenstadt von Frankfurt am Main einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Zwei junge Männer sollen mit einer Schusswaffe bedroht worden sein.

Das 1. Polizeirevier in der Zeil: Ganz in der Nähe fand in der Nacht der Polizeieinsatz statt. (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa

Wie ein Sprecher sagte, soll es nach den bisherigen Erkenntnissen an einem Fußgängerüberweg in der Nähe eines Nachtclubs in der Brönnerstraße zu einem Streit zwischen den beiden Männern und den Insassen eines Autos gekommen sein.

Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung soll dann der Beifahrer eine Schusswaffe in die Hand genommen und mit dieser gedroht haben, die beiden Männer zu erschießen. Dann fuhr der Wagen weiter.

Die Polizei wurde verständigt und leitete sofort die Fahndung nach dem Fahrzeug ein. Kurz darauf konnten Beamte das Auto mit den beiden Insassen auch antreffen.

Eine Schusswaffe habe bei den 18 Jahre alten Personen aber nicht gefunden werden können.