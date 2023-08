Einsatz von schwer bewaffnetem SEK in Frankfurt: Was war da los?

Frankfurt am Main - Am Nachmittag des gestrigen Donnerstags sorgte ein mehrstündiger Einsatz der Polizei im Frankfurter Stadtteil Fechenheim, an dem auch schwer bewaffnete Spezialkräfte beteiligt waren, für Aufsehen.

Für mehrere Stunden wurde das Gebiet um das Mehrfamilienhaus in der Fachfeldstraße abgesperrt. © 5VISION.NEWS

Gegen 15 Uhr war das Gebiet um ein Mehrfamilienhaus in der Fachfeldstraße weiträumig abgeriegelt worden. Es war die Rede von einer unklaren Bedrohungslage. Auch Gerüchte über eine Waffe, die im Spiel sein sollte, gerieten in Umlauf.

Am heutigen Freitag klärte ein Sprecher der Frankfurter Polizei nun über die Situation auf.

Demnach war der Polizei gemeldet worden, dass ein Mann seine ehemalige Lebensgefährtin in deren Wohnung in der Fachfeldstraße bedroht hätte. Auch die beiden Kinder der Frau seien in der Wohnung, hieß es. Mittlerweile sei der Täter aber aus der Wohnung geflohen.

Daraufhin kam es dann zu der Absperrung und das SEK wurde angefordert. Die Polizei traf laut dem Sprecher die Frau mit den beiden Kindern unverletzt in ihrer Wohnung an und brachte sie in Sicherheit.