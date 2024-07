14.07.2024 15:33 Fahndung in Frankfurt nach bewaffnetem Raubüberfall auf Eisernem Steg

Raubüberfall auf dem Eisernen Steg in Frankfurt am Main in der Nacht zu Sonntag: Zwei Räuber erbeuteten eine wertvolle Halskette, die Polizei sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Sie drohten mit einem Messer und entkamen mit wertvollem Schmuck: Auf der bekannten Fußgänger-Brücke Eiserner Steg in der City von Frankfurt kam es in der Nacht zum heutigen Sonntag zu einem Raubüberfall! In der Nacht zu Sonntag kam es in der Innenstadt von Frankfurt am Main auf dem Eisernen Steg zu einem Raubüberfall - die Polizei sucht Zeugen! (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler Das Verbrechen ereignete sich gegen 1.10 Uhr, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Sonntagmittag mitteilte. Demnach waren ein 56 Jahre alter Mann und dessen 35-jähriger Begleiter zu Fuß auf dem Eisernen Steg unterwegs. "Plötzlich wurden sie von zwei Männern bedrängt, wobei einer der Unbekannten ein Messer zog, es dem 56-Jährigen vor den Oberkörper hielt", erklärte ein Sprecher der Polizei - der Räuber verlangte offenbar gezielt die Herausgabe einer silbernen Halskette! Frankfurt Kriminalität Mann in Frankfurter Keller erstochen: 26-jährige Transfrau in U-Haft Der Sprecher ergänzte: "Nachdem er die Kette erhalten hatten, flüchteten beide in Richtung Innenstadt." Die zwei Räuber machten fette Beute - der geraubte Silberschmuck soll einen geschätzten Wert von etwa 1400 Euro haben, hieß es weiter. Raub einer wertvollen Halskette: Fahndung der Frankfurter Polizei Noch in der Nacht leitete die Polizei eine Fahndung nach den Tätern ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach den Kriminellen dauert an. Zu dem Räuber mit dem Messer ist bekannt, dass er bei dem Überfall ein grünes T-Shirt mit weißer Aufschrift und eine ebenfalls grün gefärbte kurze Stoffhose trug. "Zum zweiten Täter liegen keine Hinweise vor", fügte der Polizeisprecher hinzu. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Räubern geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06975510100 bei der Frankfurter Polizei melden.

Titelfoto: Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler