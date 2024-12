Mann stößt Mutter mit Kinderwagen plötzlich Richtung Main: Polizei sucht dringend Zeugen!

Frankfurt am Main - Nachdem in Frankfurt ein Mann eine 35-jährige Mutter und ihr acht Monate altes Kind in Richtung Main gestoßen haben soll, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Die 35-Jährige war mit Kinderwagen am Mainufer unterwegs, als ihr der Mann einen Stoß in Richtung des Flusses versetzte. (Symbolbild) © 123RF/askoldsb

Wie ein Polizeisprecher am heutigen Mittwoch sagte, ereignete sich der Vorfall am späten Dienstagvormittag.

Demnach ging die Frau mit ihrem Baby im Kinderwagen in der Straße "Schöne Aussicht" am Mainufer in Richtung Ostend spazieren, als sie in Höhe der Alten Brücke auf den ihr unbekannten Mann traf.

Dieser soll dann auf die Mutter zugegangen sein und sie samt Kinderwagen in Richtung Main gestoßen haben.

Daraufhin habe die 35-Jährige kurzzeitig das Gleichgewicht verloren. Es sei ihr laut dem Polizeisprecher aber gelungen, sich und den Kinderwagen vor dem Sturz zu bewahren. Der Tatverdächtige sei anschließend in Richtung Innenstadt geflohen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: