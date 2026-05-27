Messerattacke in Frankfurt: Zwei Menschen verletzt
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Frankfurt am Main - Zwei Personen wurden verletzt: In Frankfurt kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Messerattacke!
Die Bluttat ereignete sich im südlichen Stadtteil Oberrad, wie die Polizei mitteilte.
Es handle sich um einen "Fall häuslicher Gewalt", wie ein Sprecher erklärte.
Zwei Menschen wurden demnach verletzt, jedoch in beiden Fällen jeweils nicht lebensgefährlich.
Hintergrund der Messerattacke sei vermutlich ein Streit. Weitere Details zu dem Vorfall sind aktuell nicht bekannt. Die Ermittlungen der Frankfurter Polizei dauern an.
Titelfoto: Mike Seeboth