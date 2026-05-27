Messerattacke in Frankfurt: Zwei Menschen verletzt

Frankfurt am Main - Zwei Personen wurden verletzt: In Frankfurt kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Messerattacke !

Messerattacke in Frankfurt-Oberrad: Zwei Menschen wurden verletzt. © Mike Seeboth

Die Bluttat ereignete sich im südlichen Stadtteil Oberrad, wie die Polizei mitteilte.

Es handle sich um einen "Fall häuslicher Gewalt", wie ein Sprecher erklärte.

Zwei Menschen wurden demnach verletzt, jedoch in beiden Fällen jeweils nicht lebensgefährlich.