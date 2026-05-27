Messerattacke in Frankfurt: Zwei Menschen verletzt

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In Frankfurt-Oberrad kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Messerattacke: Zwei Menschen wurden verletzt, laut Polizei jedoch nicht lebensbedrohlich.

Frankfurt am Main - Zwei Personen wurden verletzt: In Frankfurt kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Messerattacke!

Messerattacke in Frankfurt-Oberrad: Zwei Menschen wurden verletzt.
Messerattacke in Frankfurt-Oberrad: Zwei Menschen wurden verletzt.  © Mike Seeboth

Die Bluttat ereignete sich im südlichen Stadtteil Oberrad, wie die Polizei mitteilte.

Es handle sich um einen "Fall häuslicher Gewalt", wie ein Sprecher erklärte.

Zwei Menschen wurden demnach verletzt, jedoch in beiden Fällen jeweils nicht lebensgefährlich.

Der Angriff erfolgte laut Polizei vermutlich im Rahmen eines Streits.
Der Angriff erfolgte laut Polizei vermutlich im Rahmen eines Streits.  © Mike Seeboth

Hintergrund der Messerattacke sei vermutlich ein Streit. Weitere Details zu dem Vorfall sind aktuell nicht bekannt. Die Ermittlungen der Frankfurter Polizei dauern an.

Titelfoto: Mike Seeboth

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