17.03.2024 14:00 Messerattacke wegen Zigaretten: So jung ist der mutmaßliche Täter

In der Heidestraße in Frankfurt-Bornheim kam es am Samstagabend zu einer Messerattacke: Ein Mann wurde verletzt, der mutmaßliche Täter ist noch minderjährig!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein 27 Jahre alter Mann wurde in der Mainmetropole Frankfurt mit einem Messer attackiert, weil er keine Zigaretten anbieten konnte. Der mutmaßliche Täter ist noch minderjährig! Nach einer Messerattacke in Frankfurt-Bornheim am Samstagabend wurde ein verletzter 27-Jähriger mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Montage: dpa/Andreas Arnold, dpa/Boris Roessler Die Bluttat ereignete sich am gestrigen späten Samstagabend in der "Heidestraße" im Stadtteil Bornheim - eine Parallelstraße der Gastronomie-Meile "Berger Straße". Laut Polizei war der 27-Jährige gegen 22.15 Uhr zusammen mit einem Begleiter in der "Heidestraße" unterwegs. Die beiden Fußgänger trafen auf eine fünfköpfige Gruppe, aus der heraus der 27-Jährige angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Als der junge Mann darauf erwiderte, dass er keine Zigaretten bei sich habe, wurde er aus der Gruppe heraus beschimpft und beleidigt. Frankfurt Kriminalität Auf offener Straße niedergestochen: Fahndung nach Attacke in Frankfurt Die beiden Fußgänger wollten sich daraufhin entfernen, jedoch wurden sie völlig unvermittelt von einem jungen Mann aus der Gruppe angegriffen: Der Täter stach mit einem Messer auf den 27-Jährigen ein! Attacke in Frankfurt-Bornheim: Ermittlungen gegen 17-Jährigen Nach der Attacke wurde der Verletzte von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Die Polizei nahm unterdessen einen 17-Jährigen als mutmaßlichen Täter fest. Vier weitere Jugendliche wurden als mutmaßliche Mitglieder der Gruppe identifiziert. Die Ermittlungen zu der Messerattacke in Frankfurt-Bornheim dauern an.

