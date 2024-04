28.04.2024 15:02 Pfefferspray-Attacke vor dem "MyZeil" in Frankfurt: Drei Menschen in Klinik

Vor dem MyZeil auf der Zeil in Frankfurt am Main kam es am Samstagabend zu einer Pfefferspray-Attacke mit mehreren Verletzten - das geschah davor.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein Streit auf der Frankfurter Zeil eskalierte am gestrigen Samstagabend: Fünf Menschen wurden verletzt, drei davon mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Nach einer Reizgas-Attacke auf der Zeil in Frankfurt am Main mussten drei der fünf verletzten Personen in Kliniken gebracht werden. (Symbolbild) © Montage: Andreas Arnold/dpa, Boris Roessler/dpa Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr in Höhe des Shopping-Centers "MyZeil", wie die Polizei in der Mainmetropole am heutigen Sonntag mitteilte. Demnach gerieten "mehrere junge Menschen" aus noch unbekannter Ursache in Streit. Diese Auseinandersetzung schaukelte sich derart hoch, dass ein noch unbekannter junger Mann eine Sprühdose mit Reizgas hervorholte und das Pfefferspray in die Menge sprühte. "Hierdurch verletzten sich fünf mutmaßlich unbeteiligte Personen im Alter zwischen 23 und 14 Jahren im Gesicht", fügte ein Polizeisprecher hinzu. Frankfurt Kriminalität Schussgeräusche und eine Waffe am Kopf: Frankfurter Polizei sucht dringend Zeugen! Nach der Reizgas-Attacke sei es zudem zu einer Schlägerei auf der Zeil gekommen. Die alarmierte Polizei sei zwar rasch vor Ort gewesen, doch der Unbekannte Täter, der das Pfefferspray versprüht hatte, konnte noch vor Eintreffen der Beamten fliehen. Reizgas-Attacke auf der Zeil: Polizei sucht jungen Mann mit schwarzen Haaren Die Frankfurter Polizei fahndet nach dem Unbekannten, der für die Pfefferspray-Attacke verantwortlich ist. Die Beamten suchen Zeugen! (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Drei der fünf verletzten Personen seien vom Rettungsdienst "zur weiteren Versorgung" in nahe liegende Krankenhäuser gebracht worden. Die Polizei leitete unterdessen eine Fahndung nach dem Angreifer ein, jedoch zunächst ohne Erfolg. Die Suche nach dem Unbekannten dauert an. Zu dem Täter liegt die folgende Beschreibung vor: Frankfurt Kriminalität Er wollte ihnen Heroin verabreichen: Mann (28) sticht mit Spritze auf Passanten ein etwa 20 bis 25 Jahre alt

schwarze Haare

dunkle Hose und weiße Sneaker

braun-orangener Pullover

schwarze Umhängetasche. Zeugen, die Hinweise zu der Reizgas-Attacke auf der Zeil, dem Täter oder seinem Fluchtweg geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0697551010 bei der Polizei in Frankfurt melden. Alternativ könne aber auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden, ergänzte der Sprecher abschließend.

Titelfoto: Montage: Andreas Arnold/dpa, Boris Roessler/dpa