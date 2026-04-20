Pfferspray ins Gesicht gesprüht und ausgeraubt: Fahndung nach zwei jungen Männern

Frankfurt am Main - Einem 27-jährigen Mann wurde eine große Ladung Reizgas direkt ins Gesicht gesprüht: Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Raubüberfall !

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Frankfurt-Sachsenhausen zu einem Überfall, die Polizei fahndet nach zwei Räubern. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Der junge Mann war gegen 5.45 Uhr zu Fuß in der Brückenstraße unterwegs, wie die Polizei in Frankfurt am Montag mitteilte.

Dabei traten zwei unbekannte Männer an ihn heran. Es kam zu einem kurzen Gespräch. Dann zückte einer der beiden Täter unvermittelt eine Spraydose mit Reizgas und griff den 27-Jährigen damit an.

"Danach entwendeten die Räuber noch Bargeld und die Bankkarte des Geschädigten", ergänzte ein Sprecher. Mit ihrer Beute flohen die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den beiden Räubern. Von ihnen ist lediglich bekannt, dass sie jeweils circa 18 bis 20 Jahre alt sind. "Sie sollen Arabisch gesprochen haben", hieß es weiter.