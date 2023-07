28.07.2023 14:18 Rätselhafte Attacke in Frankfurt: Autofahrerin "mit dem Tode bedroht"

In der Wolf-Heidenheim-Straße in Frankfurt-Rödelheim kam es am Donnerstagabend zu einer rätselhaften Attacke - die Polizei sucht nach drei unbekannten Männern!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - In Frankfurt-Rödelheim kam es am gestrigen Donnerstagabend zu einer Attacke, welche den Ermittlern Kopfzerbrechen bereitet: Ein 36-jähriger Mann wurde verletzt, eine 35-jährige Autofahrerin wurde laut Polizei "mit dem Tode bedroht". Am Donnerstagabend kam es in Frankfurt-Rödelheim zu einem Streit in der Wolf-Heidenheim-Straße, der mit einer massiven Bedrohung und einer Attacke endete. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa Der Angriff ereignete sich gegen 20 Uhr in der Wolf-Heidenheim-Straße, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Main am heutigen Freitag mitteilte. Nach ersten Ermittlungen der Beamten fuhr eine 35 Jahre alte Frau mit einem Auto und zwei Beifahrern auf der Straße. "Als sie anhielten, traten plötzlich drei Männer an das Fahrzeug heran und griffen die Fahrzeuginsassen verbal an", fügte ein Sprecher hinzu. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung auf die Straße. Dabei beschimpften die drei Unbekannten sowohl die Autofahrerin als auch ihre beiden 36 und 16 Jahre alten Beifahrer. Frankfurt Kriminalität Mann wirft an Gedenkstätte volle Flasche auf jüdische Besucherin und ruft "Allahu akbar" Der Streit eskalierte zunächst verbal: Die 35-Jährige wurden von den drei Männern "mit dem Tode bedroht". Daraufhin versuchte der 36-Jährige, die Situation zu beruhigen - ohne Erfolg. Er wurde angegriffen, dabei erhielt er "einen Faustschlag in die linke Gesichtshälfte und einen Schlag mit einem Gegenstand auf den linken Arm", wie der Polizeisprecher weiter ausführte. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt. Nach der Attacke ließen die Angreifer von der Frau und ihren Begleitern ab und flohen in unbekannte Richtung. Angriff in Frankfurt-Rödelheim: Polizei sucht drei unbekannte Männer Die Polizei in Frankfurt sucht nach drei Männern - es geht um eine Attacke in der Wolf-Heidenheim-Straße in Frankfurt-Rödelheim. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Gegenwärtig sei noch völlig unklar, aus welchem Grund es zu dem Konflikt zwischen den beiden Gruppen kam, betonte der Sprecher. Zudem sucht die Frankfurter Polizei nach den drei Tätern, zu denen Beschreibungen vorliegen. Erster Täter:

circa 1,75 Meter groß

etwa 45 bis 50 Jahre alt

von normaler Statur

schwarz-weißer Bart

schwarz-weiße, kurze Haare

helle Kleidung Frankfurt Kriminalität Mann (25) bricht mit Stichverletzung im Bauch am Hauptbahnhof zusammen Zweiter Täter:

zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß

circa 30 Jahre alt

von athletischer Statur

kurze schwarze Haare

schwarzes, eng anliegendes T-Shirt

schwarze Jeans Dritter Täter:

zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß

etwa 20 bis 25 Jahre alt

von kräftiger Statur

längere schwarze Haare

schwarzer Schnauzbart

Stirnband mit Aufschrift Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06975511100 bei der Polizei in Frankfurt am Main melden.

Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa