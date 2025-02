Schläge und Tritte gegen den Kopf: Mann bei Raubüberfall in Frankfurt schwer verletzt

Frankfurt am Main - Die Kriminalpolizei in Frankfurt fahndet intensiv nach sechs jungen Männern. Es geht um einen äußerst brutalen Raubüberfall , ein 21-jähriger Mann wurde dabei krankenhausreif geprügelt!

In Frankfurt-Westend kam es am späten Montagabend zu einem Raubüberfall auf offener Straße: Ein 21-jähriger Mann wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Attacke ereignete sich bereits am zurückliegenden Montagabend an der Bushaltestelle "Grüneburgpark" im Stadtteil Westend, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Main am Mittwoch mitteilte.

Demnach war der 21-Jährige gegen 22 Uhr in einem Bus der Linie 32 in Richtung Westbahnhof unterwegs. Als der Omnibus an der Haltestelle "Grüneburgpark" hielt, wurde der junge Mann von sechs Businsassen angegriffen, überwältigt und aus dem Linienbus herausgezerrt.

An der Bushaltestelle hielten die Täter den jungen Mann fest und "schlugen ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht", wie ein Sprecher erklärte. Der Bus fuhr unterdessen weiter.

Von den Faustschlägen getroffen fiel der 21-Jährige zu Boden, "wo die Täter weiter auf ihn einschlugen und auch mehrfach gegen seinen Kopf traten". Der schwer verletzte Mann musste seinen Rucksack an die Räuber aushändigen, darin befanden sich ein Laptop, ein Tablet sowie eine Geldbörse.

Mit ihrer Beute flohen die Räuber in unbekannte Richtung. Das schwer verletzte Opfer wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.