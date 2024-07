Versuchtes Tötungsdelikt in Frankfurt: 21-Jähriger in U-Haft

Frankfurt am Main - Ein 42 Jahre alter obdachloser Mann wurde angegriffen und schwer verletzt: Die Polizei in Frankfurt am Main ermittelt gegen einen 21-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts !

Brutaler Angriff in der City von Frankfurt am Main: Der Rettungsdienst brachte einen schwer verletzten Mann in eine Klinik. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der Angriff ereignete sich bereits am gestrigen Samstagmorgen in der Schäfergasse in der Frankfurter City, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am heutigen Sonntag mitteilte.

Demnach hatte sich der 42-Jährige "einen Schlafplatz in der Schäfergasse gegenüber Hausnummer 12 eingerichtet", wie ein Sprecher erklärte.

Ein wohnsitzloser 21-jähriger Mann soll den 42-Jährigen gegen 6.15 Uhr "aus unbekannten Gründen" angegriffen und "mittels Schlägen und Tritten" schwer verletzt haben.

Zeugen, die den Angriff mitbekamen, griffen zum Glück ein und drängten den Angreifer zurück. Der 21-Jährige wurde kurz darauf von einer Polizeistreife festgenommen.