Zehn E-Autos in Frankfurt abgebrannt: Linksextreme bekennen sich zu Anschlag

Frankfurt am Main - Mehrere E-Autos brannten lichterloh, die Feuerwehr musste mit zahlreichen Kräften und Spezial-Löschmitteln anrücken. Offenbar handelte es sich bei dem Brand in Frankfurt am Main um einen Anschlag, ein Bekenner-Schreiben liegt vor.

Die Flammen schlugen meterhoch: Bei einem Brand in Frankfurt-Fechenheim wurden zehn E-Autos zerstört, weitere Wagen wurden beschädigt. © 5vision.media

Das Feuer auf dem Gelände eines Autohändlers im Frankfurter Stadtteil Fechenheim brach in der Nacht zum gestrigen Dienstag aus. Zehn Autos mit Elektroantrieb wurden dabei zerstört, weitere Wagen wurden beschädigt. Auf Fotos von dem Brand ist zu sehen, dass die Flammen mehrere Meter hoch schlugen.

Auf der unter Linksextremisten beliebten Plattform Indymedia.org wurde in der Folge ein Text veröffentlicht, in dem die unbekannten Verfasser die Verantwortung für das Feuer übernehmen. Demnach würde es sich bei dem Brand in Frankfurt-Fechenheim um einen linksextremistischen Anschlag handeln.

In dem Schreiben werden zunächst zahlreiche Naturkatastrophen der jüngeren Vergangenheit infolge des Klimawandels angesprochen (genannt werden etwa die jüngsten Waldbrände in Griechenland). Ebenso verweist der Text die auf die zuletzt in München veranstaltete Automesse IAA Mobility und die dabei erfolgten Proteste von Umweltschützern.

Danach steht in dem Text wörtlich: "Wir haben deswegen heute Nacht einige neue Teslas in Frankfurt flambiert. Als Gruß an die Proteste in München. Als ein Angriff unter vielen auf die zerstörerische Autoindustrie."