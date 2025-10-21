Explosion an Restaurant in Frankfurt: Polizei vermutet gezielten Anschlag

Frankfurt am Main - Eine heftige Explosion im Eingangsbereich eines Restaurants hat in Frankfurt-Niederursel einen erheblichen Schaden am Gebäude angerichtet. Jetzt ermittelt die Polizei - und geht von einer vorsätzlichen Tat aus.

Eine Detonation im Frankfurter Stadtteil Niederursel sorgte in der Nacht auf Dienstag für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. (Symbolfoto) © dpa/Boris Rössler

Der laute Knall schreckte mitten in der Nacht die Anwohner auf, woraufhin Notrufe bei Feuerwehr und Polizei eingingen, wie die Beamten mitteilten.

Verletzt wurde demnach niemand, weil das Restaurant geschlossen war.

Die Polizei geht aber davon aus, dass jemand die Explosion absichtlich gezündet hat. Ermittelt werde nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Wie hoch der Schaden genau ausfiel, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Die Ermittlungen sollen demnach auch klären, ob der Fall womöglich mit ähnlichen Taten aus der jüngsten Zeit zusammenhängt.