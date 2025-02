10.02.2025 07:15 Alarm in Frankfurt: Feuerwehr bekämpft Brand in Wohnheim

Feuerwehr-Einsatz in Frankfurt-Niederrad: In einem Wohnheim für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung brach in der Nacht zu Montag Feuer aus!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Rund 50 Feuerwehrkräfte rückten aus: In einem Wohnheim für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung brach in der Nacht zu Montag Feuer aus! In Frankfurt-Niederrad kam es in der Nacht zu Montag zu einem Feuerwehreinsatz in einem Wohnheim. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler Der Alarm wurde gegen 2 Uhr in der Nacht ausgelöst, wie die Frankfurter Feuerwehr mitteilte. Umgehend rückten Einsatzkräfte zu dem Wohnheim in der Lyoner Straße im Stadtteil Niederrad aus. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stieg dichter Rauch aus dem Gebäude auf. Das Personal der Einrichtung hatte zu diesem Zeitpunkt bereits alle Bewohnerinnen und Bewohner des Heims evakuiert. Frankfurt Feuerwehreinsatz Großeinsatz an Frankfurter Schule nach Reizgas-Alarm: 30 Kinder betroffen! Ein Trupp der Feuerwehr drang in das Wohnheim ein. Im zweiten Stockwerk stießen die Einsatzkräfte auf brennendes Papier, das sie umgehend löschten. "Der Brandrauch konnte mit Lüftern aus dem Gebäude geblasen werden", ergänzte ein Sprecher. Die Heimbewohner wurden unterdessen in der beheizten Cafeteria betreut. Schon gegen 3 Uhr war der Feuerwehreinsatz in Frankfurt-Niederrad beendet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung vor. Die Brandursache ist ebenfalls noch unklar.

Titelfoto: dpa/Boris Rössler