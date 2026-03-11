Alarm in Frankfurt: Wohnung brennt lichterloh, acht Verletzte

Frankfurt am Main - Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus: In Frankfurt Fechenheim stand eine Wohnung in Vollbrand, das gesamte Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar!

Eine Wohnung in Frankfurt-Fechenheim stand in Flammen: Feuerwehrleute bekämpften das Feuer unter Atemschutz im Gebäude. (Symbolbild) © 123RF/prathaan

Gegen 4 Uhr in der Nacht zu Mittwoch wurde der Alarm ausgelöst. Umgehend rückten Einsatzkräfte in die Lachnerstraße aus, wie die Frankfurter Feuerwehr mitteilte.

Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, brannte eine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses lichterloh.

"Eine Person war noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem zweiten Obergeschoss gesprungen", fügte ein Sprecher hinzu.

Sofort wurden "Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung" eingeleitet, hieß es weiter.