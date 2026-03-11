Alarm in Frankfurt: Wohnung brennt lichterloh, acht Verletzte

In der Lachnerstraße in Frankfurt-Fechenheim brannte in der Nacht zu Mittwoch eine Wohnung lichterloh: Es gab acht Verletzte, darunter drei Schwerverletzte.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus: In Frankfurt Fechenheim stand eine Wohnung in Vollbrand, das gesamte Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar!

Eine Wohnung in Frankfurt-Fechenheim stand in Flammen: Feuerwehrleute bekämpften das Feuer unter Atemschutz im Gebäude. (Symbolbild)
Eine Wohnung in Frankfurt-Fechenheim stand in Flammen: Feuerwehrleute bekämpften das Feuer unter Atemschutz im Gebäude. (Symbolbild)  © 123RF/prathaan

Gegen 4 Uhr in der Nacht zu Mittwoch wurde der Alarm ausgelöst. Umgehend rückten Einsatzkräfte in die Lachnerstraße aus, wie die Frankfurter Feuerwehr mitteilte.

Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, brannte eine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses lichterloh.

"Eine Person war noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem zweiten Obergeschoss gesprungen", fügte ein Sprecher hinzu.

Frankfurt: Dachstuhl in Flammen: Feuerwehreinsatz in Frankfurt
Frankfurt Feuerwehreinsatz Dachstuhl in Flammen: Feuerwehreinsatz in Frankfurt

Sofort wurden "Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung" eingeleitet, hieß es weiter.

Brand in Frankfurt-Fechenheim: Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus

Bei dem Brand in Frankfurt-Fechenheim wurden acht Menschen verletzt, darunter sind drei schwer verletzte Personen. (Symbolbild)
Bei dem Brand in Frankfurt-Fechenheim wurden acht Menschen verletzt, darunter sind drei schwer verletzte Personen. (Symbolbild)  © Friso Gentsch/dpa

Eine zweite Person wurde aus einem stark verrauchten Bereich gerettet. Zudem bargen Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Fechenheim eine dritte Person mithilfe tragbarer Leitern aus dem zweiten Obergeschoss.

Bei dem Brand in Frankfurt wurden acht Menschen verletzt. Darunter sind drei Schwerverletzte, die vom Rettungsdienst in nahe liegende Kliniken gebracht wurden.

"Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 25 Fahrzeugen und rund 74 Einsatzkräften vor Ort", hieß es weiter. Zwölf Feuerwehrleute bekämpften das Feuer demnach unter Atemschutz im Gebäude.

Frankfurt: Erst brennen Mülltonnen, dann das Haus: Großer Feuerwehreinsatz in Frankfurt
Frankfurt Feuerwehreinsatz Erst brennen Mülltonnen, dann das Haus: Großer Feuerwehreinsatz in Frankfurt

Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen konnten die Löscharbeiten abgeschlossen werden. Das Haus ist "aufgrund der starken Rauchausbreitung derzeit nicht bewohnbar".

Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Titelfoto: 123RF/prathaan

Mehr zum Thema Frankfurt Feuerwehreinsatz: