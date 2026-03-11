Alarm in Frankfurt: Wohnung brennt lichterloh, acht Verletzte
Frankfurt am Main - Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus: In Frankfurt Fechenheim stand eine Wohnung in Vollbrand, das gesamte Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar!
Gegen 4 Uhr in der Nacht zu Mittwoch wurde der Alarm ausgelöst. Umgehend rückten Einsatzkräfte in die Lachnerstraße aus, wie die Frankfurter Feuerwehr mitteilte.
Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, brannte eine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses lichterloh.
"Eine Person war noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem zweiten Obergeschoss gesprungen", fügte ein Sprecher hinzu.
Sofort wurden "Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung" eingeleitet, hieß es weiter.
Brand in Frankfurt-Fechenheim: Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus
Eine zweite Person wurde aus einem stark verrauchten Bereich gerettet. Zudem bargen Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Fechenheim eine dritte Person mithilfe tragbarer Leitern aus dem zweiten Obergeschoss.
Bei dem Brand in Frankfurt wurden acht Menschen verletzt. Darunter sind drei Schwerverletzte, die vom Rettungsdienst in nahe liegende Kliniken gebracht wurden.
"Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 25 Fahrzeugen und rund 74 Einsatzkräften vor Ort", hieß es weiter. Zwölf Feuerwehrleute bekämpften das Feuer demnach unter Atemschutz im Gebäude.
Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen konnten die Löscharbeiten abgeschlossen werden. Das Haus ist "aufgrund der starken Rauchausbreitung derzeit nicht bewohnbar".
Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.
Titelfoto: 123RF/prathaan