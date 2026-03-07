Dachstuhl in Flammen: Feuerwehreinsatz in Frankfurt

Frankfurt am Main - An einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt wurden Dacharbeiten durchgeführt, plötzlich schlugen Flammen aus dem Gebäude.

Feuerwehrkräfte rückten am Freitag nach Frankfurt-Dornbusch aus: Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen! (Symbolbild) © Montage: Florian Gürtler/TAG24, Matthias Bein/dpa

Der Brand brach am Freitag gegen 13.30 Uhr in der Friedlebenstraße im Stadtteil Dornbusch aus, wie die Frankfurter Feuerwehr am Samstagmorgen mitteilte.

Demnach entwickelten sich im Dachstuhl des Hauses "plötzlich große Flammen". Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und verschafften sich "mittels Drehleiter Zugang zum Dach, um die Löscharbeiten durchzuführen", wie ein Sprecher erklärte.

Hierfür wurde der Einsatzort weiträumig abgesperrt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Durch das Feuer und die Löscharbeiten entstand Sachschaden am Gebäude.

Zur Höhe des Schadens liegt noch keine Einschätzung vor.