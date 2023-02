25.02.2023 12:49 Feuer im Senckenberg-Museum sorgt für Alarm und Schließung am Wochenende

Im berühmten Senckenberg-Naturkundemuseum in Frankfurt am Main brach in der Nacht zu Samstag ein Brand aus, die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein Brand im berühmten Senckenberg-Naturkundemuseum versetzte in der Nacht zum heutigen Samstag die Feuerwehr in Alarm: 20 Einsatzkräfte rückten mit insgesamt sechs Wagen aus, um die Flammen zu bekämpfen. Brand im Senckenberg-Naturkundemuseum in Frankfurt in der Nacht zu Samstag: Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler Gegen 0.22 Uhr alarmierte die Brandmelde-Anlage des Museums in der Frankfurter Senckenberganlage direkt beim Campus Bockenheim der Goethe-Universität die Feuerwehr. Erste Kräfte waren rasch vor Ort und erkundeten das Gebäude, das insbesondere wegen der darin ausgestellten Dinosaurier-Skelette vielen Frankfurterinnen und Frankfurtern bekannt ist. Die Feuerwehrkräfte entdeckten eine "Verrauchung und offene Flammen in einem Nebenraum im Erdgeschoss", wie ein Sprecher erklärte. Demnach brannte es dort "im Bereich einer Elektroverteilung". Frankfurt Feuerwehreinsatz Silvester-Rakete setzt Balkon in Flammen: Großeinsatz der Feuerwehr in Frankfurt Umgehend wurden weitere Feuerwehrkräfte mobilisiert. "Zeitgleich wurde durch einen mit Atemschutz-Geräten und einem Strahlrohr ausgerüsteten Trupp mit der Brandbekämpfung begonnen", berichtete der Feuerwehr-Sprecher weiter. Bereits nach wenigen Minuten war der Brand unter Kontrolle. Die Feuerwehrleute nahmen nun die Wandverkleidungen an der Brandstelle ab, um die Flammen endgültig zu löschen. "Senckenberg Naturmuseum" in Frankfurt bleibt am Samstag und Sonntag geschlossen Das "Senckenberg Naturmuseum" ist bei vielen Frankfurterinnen und Frankfurtern insbesondere wegen der dort ausgestellten Dinosaurier-Skelette bekannt. © 123RF/alizadastudios Parallel begannen weitere Kräfte bereits mit der Entrauchung des Museums. Diese Maßnahme stellte sich aufgrund der Gebäudestruktur als "umfangreich und zeitintensiv" dar, mehrere mobile Lüfter mussten eingesetzt werden. Insgesamt war die Frankfurter Feuerwehr mit 20 Kräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Gegen 2.28 konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Das "Senckenberg Naturmuseum" bleibt aufgrund einer "technischen Störung" an diesem Samstag und Sonntag komplett geschlossen, wie auf der Website Museumfrankfurt.Senckenberg.de nachzulesen ist. Frankfurt Feuerwehreinsatz Wohnungsbrand in Frankfurt: Feuerwehr findet tote Person Es kann angenommen werden, dass damit die Folgen des Brandes in der Nacht zum heutigen Samstag gemeint sind.

