Feuer in Frankfurter Wohnpark: Kita muss evakuiert werden

Am Morgen des heutigen Mittwochs ist in einem Wohnpark in Frankfurt-Unterliederbach ein Feuer ausgebrochen. Unter anderem musste eine Kita evakuiert werden.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Wegen des Feuers in einem Wohngebäudekomplex am heutigen Mittwochmorgen im Frankfurter Stadtteil Unterliederbach musste die Feuerwehr 55 Menschen evakuieren. Insgesamt evakuierte die Frankfurter Feuerwehr 55 Menschen aus dem Gebäudekomplex. © Feuerwehr Frankfurt am Main Darunter befanden sich auch 20 Kinder einer Kita sowie ihre Betreuer. Wie ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr berichtete, ging bei der Leitstelle gegen 8.15 Uhr der Alarm ein: In einem Treppenhaus des Wohnparks in der Gotenstraße war es zu heftiger Rauchentwicklung gekommen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass in zwei Kellerverschlägen der Anlage ein Feuer ausgebrochen war. Frankfurt Feuerwehreinsatz Wohnhaus-Brand in Frankfurt: Feuerwehr muss mit Kettensägen anrücken Sofort wurde laut dem Sprecher mit der Bekämpfung des Brandes begonnen. Parallel dazu belüfteten die Feuerwehrleute das Treppenhaus und evakuierten die 31 betroffenen Bewohner des Gebäudes sowie alle Anwesenden der benachbarten Kindertagesstätte. Die Evakuierten wurden in eine angrenzende Schul-Turnhalle gebracht, wo sie mit Unterstützung der Kita versorgt werden konnten. Glücklicherweise gab es keine Verletzte Wie der Feuerwehrsprecher weiter sagte, hatten die Einsatzkräfte das Feuer bereits nach etwa einer halben Stunde gelöscht. Es folgten noch Nachlöscharbeiten, dann konnten alle Betroffenen in die Gebäude zurückkehren. Verletzte gab es glücklicherweise keine. 45 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Noch unbekannt sind die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Brandursache. Hier hat die Frankfurter Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Feuerwehr Frankfurt am Main