11.04.2024 08:59 Feuerwehr-Großeinsatz in Sachsenhausen: Drei Menschen aus brennendem Haus gerettet!

Am frühen Donnerstagmorgen hat es in der Große Rittergasse in Sachsenhausen gebrannt. Drei Personen musste die Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude retten.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Bei einem Großeinsatz am frühen Morgen des heutigen Donnerstags in Frankfurt-Sachsenhausen hat die Feuerwehr drei Menschen aus einem brennenden Haus gerettet. 60 Einsatzkräfte der Frankfurter Feuerwehren waren am frühen Donnerstagmorgen vor Ort. © 5VISION.NEWS Wie ein Sprecher berichtete, drang bereits beim Eintreffen der Frankfurter Feuerwehr gegen 4 Uhr dichter Rauch aus den Fenstern im Obergeschoss des Gebäudes in der Große Rittergasse, in dem sich neben der Shishabar auch diverse Wohnungen befinden. Sofort wurden daraufhin weitere Einheiten der Feuerwehr zur Verstärkung angefordert. Unter Atemschutz retteten die Feuerwehrleute dann die drei Personen aus dem Gebäude und bekämpften erfolgreich die Flammen. Alle Wohnungen hätten anschließend wieder unversehrt an ihre Bewohner übergeben werden können, sagte der Feuerwehrsprecher. Insgesamt dauerte der Einsatz demnach etwa drei Stunden. 60 Einsatzkräfte waren vor Ort gewesen. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer in der Küche der Gaststätte ausgebrochen.

Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens übernommen.

