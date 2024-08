30.08.2024 19:05 627 Großeinsatz in Frankfurt: Gewaltiger Knall sorgt für Schockmoment

In Frankfurt am Main kam es am heutigen Freitagabend wohl zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus. Ein Großaufgebot war im Einsatz.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Schockmoment in Frankfurt am Main! Dort sorgte eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus für Panik und einen Großeinsatz von Rettungskräften. Auch die Polizei rückte am Ort des Geschehens im Frankfurter Grüneburgweg an. © 5VISION.NEWS Ereignet haben soll sich der Zwischenfall, der durch einen lauten Knall verdeutlicht wurde, gegen 17.45 Uhr am heutigen späten Freitagnachmittag im Grüneburgweg. Erste, bislang nur spärlich verfügbaren Informationen der Einsatzkräfte zufolge soll mindestens eine Person schwer verletzt von der Feuerwehr vom Dach des Gebäudes gerettet worden sein. Neben einer großen Anzahl an Feuerwehrkräften ist auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Auch die Polizei begab sich an den Ort des Geschehens. Frankfurt Feuerwehreinsatz Gasexplosion in Frankfurter Mehrfamilienhaus: Fassadenteile herabgestürzt Während sich die Retter für einen sogenannten Massenanfall von Verletzten wappnen, soll Zeugen zufolge eine Person brennend aus dem Haus gestürmt sein. Der Bereich rund um das Mehrfamilienhaus wurde weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um den Flammen schnell Herr zu werden. © 5VISION.NEWS Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Grund für den lauten Knall die Explosion einer Gastherme gewesen sein. TAG24 bleibt dran.

Titelfoto: 5VISION.NEWS